Caputi: "La Fiorentina potrebbe puntare anche alla Champions League. Che investimento Kean, sia per la Fiorentina che per se stesso"

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Massimo Caputi, intervenendo sulla partita contro la Roma vinta ampiamente dalla squadra di Palladino al Franchi ieri sera. Queste le sue parole: "La Fiorentina non ha avuto problemi a dominare il lungo e in largo contro i giallorossi. La squadra viola è in salute e gioca bene, credo se la possa giocare per l'Europa League, magari anche per la Champions.

Palladino ha l'intelligenza di capire come e dove mettere i propri giocatori per farli rendere al meglio. Basta vedere Kean: è stato un grande investimento sia per la Fiorentina che per il giocatore. La Roma? Credo che gli errori della società siano di gran lunga più gravi di quelli tecnici".