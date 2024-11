Il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco cosa ha detto, a cominciare dalla convocazione di Pietro Comuzzo in Nazionale: “Questa soddisfazione vale tutte le vittorie che abbiamo fatto, è incredibile. Vedere un ragazzo che dopo sette-otto partite da titolare viene chiamato da Spalletti è una cosa straordinaria, ci riempie di orgoglio. Un regalo bellissimo”.

“Il progetto voluto da Commisso prende vita al Viola Park”

Sul lavoro del settore: “Tutti i nostri ragazzi si allenano dietro alle mie spalle, all’ufficio dove sto. Una cosa unica, ci permette di creare sempre maggiore appartenenza. Il talento dei ragazzi si coltiva in modo migliore perché si creano stimoli, senza dimenticare quelli che sono in prestito in Serie B. Il progetto che la famiglia Commisso ha voluto si sta attuando in questo centro sportivo. Anche perché è bello vedere in quanti vogliono venire da noi”.

“Vedere i ragazzi in prima squadra è un orgoglio ancora più grande”

E prosegue: “Avere una società come la Fiorentina, con tante ambizioni e dopo tre finali in poco tempo, e vedere anche dei ragazzi in prima squadra in pianta stabile è un ulteriore motivo di orgoglio, ancora più grande. Non voglio dimenticarmi del percorso che sta facendo Kayode, anzi. E ne abbiamo altri di ragazzi di qualità. Come arrivare? A un certo punto il livello tecnico è talmente tanto alto che a fare la differenza è l’aspetto mentale. C’è chi subisce determinate dinamiche nel fare il salto, la spinta decisiva è la testa”.