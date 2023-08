Mal di pancia "marocchini": per un Sabiri scontento, c'è un Amrabat che aspetta solo l'offerta ufficiale (che sta per arrivare)

Su La Nazione si parla anche di calciomercato all'indomani della sconfitta contro il Rapid Vienna.

In primis c'è la possibile cessione di Sabiri, che ha rifiutato la destinazione Empoli. Un mal di pancia, quello del marocchino, che è da ricondurre al mancato ingresso in campo a Marassi contro il Genoa, scrive il quotidiano. Il giocatore può comunque partire in prestito.

Sull'altra sponda marocchina viola in uscita, quella di Amrabat, dall'Inghilterra si parla di un Manchester United pronto a formulare l'offerta giusta per strapparlo alla Fiorentina: una cifra intorno ai 23 milioni più bonus che raggiungerebbe la richiesta viola.