Due arbitri fermati in Serie A: il rigore della discordia dato e poi tolto al Milan

Due bocciature per due fischietti di Serie A. Mercenaro e Fabbri, in particolare il secondo, impegnato al Var nella partita di ieri sera tra Milan e Bologna, verrà fermato.

Fermati due arbitri in Serie A

Il motivo? I rossoneri, negli ultimi minuti, si sono visti annullare tramite la tecnologia un rigore inizialmente assegnato dall’arbitro di campo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Michael Fabbri verrà tenuto lontano dal Var per un paio di giornate. Per Matteo Marcenaro, invece, potrebbe bastare un semplice turnover, anche se il tutto é ancora in fase di valutazione.

Il rigore della discordia

Ai vertici dell’AIA non é piaciuto infatti il cortocircuito avvenuto a San Siro sul finire di gara, quando l’arbitro di campo Marcenaro è stato richiamato al monitor per rivedere un episodio (un contatto dubbio tra Freuler e Nkunku, ritenuto falloso inizialmente) al posto di un altro immediatamente precedente e seriamente da penalty, ovvero la spinta del difensore del Bologna Lucumì ai danni dell’attaccante francese del Milan.