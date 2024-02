Soulè: "Fiorentina fortissima, ma prima o poi arriveranno questi benedetti tre punti fuori..."

Nella prossima giornata di campionato, la Fiorentina riceverà il Frosinone. La formazione ciociara non sta certamente attraversando un bel momento, ma nella prima parte del campionato ha messo in mostra talenti importanti. Come quello di Matías Soulé, dieci gol realizzati fino a questo punto della stagione.

“Fiorentina fortissima, ma…”

Ed è in particolare in trasferta che i gialloblu arrancano: solamente tre punti conquistati e zero vittorie all'attivo. “In casa sentiamo la spinta di questo pubblico meraviglioso - ha detto Soulè a La Gazzetta dello Sport - A Firenze sarà una partita durissima, sono fortissimi. Però, chissà, prima o poi arriveranno anche questi benedetti tre punti fuori…”.

All'andata segnò proprio Soulè

All'andata finì 1-1 con la Fiorentina in vantaggio grazie ad una rete di Gonzalez. Pareggio nella fase finale del match grazie proprio ad una rete dell'argentino.