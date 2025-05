L'esterno della Fiorentina, Fabiano Parisi, nel dopogara contro la Roma ha detto: “C'è tanto rammarico, ce l'abbiamo messa tutta e non meritavamo la sconfitta. Prendiamo la prestazione e sappiamo che giovedì ci aspetta una partita importantissima. E' stato un episodio ad indirizzare questa gara”.

Sballottato sulle fasce: “Sono disposto a mettermi a disposizione per la squadra, destra o sinistra per me non c'è differenza. Ci è mancato il gol, è stato bravissimo Svilar a fare una grandissima prestazione, siamo consapevoli però di avere fatto bene. In quel ruolo (a destra ndr) nella fase difensiva devo essere più attento, poi destra o sinistra, ripeto, per me non c'è differenza. Andiamo avanti, la classifica è corta e non dobbiamo mollare in questo periodo. Ci dobbiamo credere all'Europa, perché la Fiorentina merita di stare lì: siamo giocatori importanti e bisogna ottenere un posto per una competizione continentale”.

Sulla gara di giovedì: "Sappiamo dove possiamo fare del male al Betis. E' una partita da dentro-fuori e noi ce la metteremo tutta per passare il turno. A Firenze sarà un inferno, i tifosi ci saranno e ci daranno una mano".