L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey resta ancora molto legato alla piazza di Firenze. Una vera e propria dichiarazione d'amore è quella che ha fatto, parlando con La Gazzetta dello Sport.

“Solo per la Fiorentina mi rimetterei in gioco”

“Tornerei nel calcio solo per la Fiorentina - ha detto Frey - ho passato sei anni meravigliosi, amici, emozioni, a Firenze ho casa. Una proposta dall'attuale proprietà mi era stata fatta, per i portieri: declinai ma vediamo in futuro. La scomparsa di Joe Barone mi ha colpito molto. Inizialmente il nostro rapporto fu difficile: cercai di spiegargli che la storia del club sarebbe dovuta essere considerata”.

“Gonzalez fuoriclasse…come Mutu”

Frey ha spiegato anche quali giocatori attuali lo stanno colpendo: "Bonaventura è un calciatore totale, mi incanta per longevità ed equilibrio. Nico Gonzalez è veramente un fuoriclasse: mi ricorda un po' quel che sapeva fare e inventare Adrian Mutu. Cosa deve fare la squadra per arrivare in finale? Gol, che ho notato essere un problema degli ultimi tempi. Manca poco e questi ragazzi se la meritano. Per andare a vincere la Conference. Confido in Italiano".