A Sky parla così il tecnico viola Vincenzo Italiano:

"Siamo venuti qui a fare nostra la partita per tornare a vincere, era quello l’obiettivo e ci siamo riusciti attraverso una partita di cui ci interessavano solo i 3 punti. Mi fa piacere che abbia fatto gol Nzola per come si è procurato il rigore. La partita non è stata semplice, come sapevamo loro in casa sono molto diversi. Io arrabbiato alla fine? Le partite aperte sono sempre pericolose, ne sappiamo qualcosa dalla partita con il Riga dell’anno scorso. Era meglio metterla apposto prima, essere più veloci davanti, anche oggi abbiamo trovato una squadra chiusa per cui ci serve più rapidità.

Quanto ci manca per tornare efficaci? Non manca tanto, oggi si sperava nel gol di Nzola e questo richiama grande fiducia, per me sia Sottil che Ikoné e Brekalo potevano cercare di affondare maggiormente. La strada è ancora lunga e difficile, abbiamo tutto il tempo per mettere a posto qualche lacuna che ancora abbiamo. Svolta per Nzola? Mah questo non lo so però mi è piaciuto come si è procurato il rigore, è quello che gli chiediamo, attaccare gli spazi e allungare la squadra. Mi auguro che questo gol gli dia fiducia per essere incisivo e risolutivo".