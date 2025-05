Galloppa: "Adesso ci manca solo di piantare la bandiera in cima alla montagna. Harder? Sta crescendo tantissimo"

Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera, ha parlato anche ai canali ufficiali del club viola al termine della vittoria in semifinale Scudetto contro la Roma:

“Adesso manca solo l'ultimo passo”

“Ai ragazzi non avevo detto tante cose, perché queste partite si preparano da sole. Lo stimolo é grande, siamo partiti dal 7 luglio, in questa grande traversata. La barca ora è arrivata in porto, adesso manca solo di piantare la bandiera in cima alla montagna".

Su Harder così

"Harder ha fatto veramente un grandissimo gol, ha corso tantissimi chilometri anche in questa partita, è un giocatore di sostanza che sta crescendo tantissimo e sono contento per lui. Ci sta aiutando tanto insieme a Romani che é molto simile a lui per certe caratteristiche”.