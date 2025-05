Finale di partita quantomeno convulso tra Roma e Fiorentina Primavera.

Il club giallorosso accusa Nicolò Zaniolo di aver colpito un paio di giocatori giallorossi nello spogliatoio.

L'attaccante viola invece non è dello stesso avviso: "Al termine della partita sono sceso negli spogliatoi per complimentarmi con i ragazzi della Fiorentina e poi sono passato nello spogliatoio della Roma per salutare e complimentarmi anche con loro per la stagione, ma ad un certo punto hanno iniziato ad insultarmi quindi, a quel punto, per evitare che la situazione degenerasse, ho preferito andare via".