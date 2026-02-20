"Clean sheet per un grande uomo". I tanti attestati di stima del gruppo viola per Lezzerini

Che qualcosa sia cambiato nello spogliatoio della Fiorentina adesso è chiaro. Lo si vede dai risultati, ma anche dal rapporto dei giocatori dentro e fuori il campo.

Nuovo debutto

E tra i senatori viola di questa stagione c'è sicuramente Luca Lezzerini, che tornato come terzo portiere, ieri sera ha fatto il suo nuovo debutto in viola dopo più di 9 anni. Diversi compagni di squadra si sono complimentati con lui per il ritorno in campo condito da una bella vittoria e soprattutto da un bel clean sheet.

I complimenti dei compagni

“Clean sheet per un grande uomo”, ha scritto Robin Gosens sui social. “Te lo meriti amico mio”, ha continuato Parisi. E “Felicissimo per te, te lo meriti Lezzero” ha postato Mandragora". Anche altri compagni come Fagioli hanno dedicato un pensiero al compagno per il ritorno in campo.