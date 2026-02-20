​​

header logo

"Clean sheet per un grande uomo". I tanti attestati di stima del gruppo viola per Lezzerini

Redazione /

Che qualcosa sia cambiato nello spogliatoio della Fiorentina adesso è chiaro. Lo si vede dai risultati, ma anche dal rapporto dei giocatori dentro e fuori il campo. 

Nuovo debutto

E tra i senatori viola di questa stagione c'è sicuramente Luca Lezzerini, che tornato come terzo portiere, ieri sera ha fatto il suo nuovo debutto in viola dopo più di 9 anni. Diversi compagni di squadra si sono complimentati con lui per il ritorno in campo condito da una bella vittoria e soprattutto da un bel clean sheet. 

I complimenti dei compagni

“Clean sheet per un grande uomo”, ha scritto Robin Gosens sui social. “Te lo meriti amico mio”, ha continuato Parisi. E “Felicissimo per te, te lo meriti Lezzero” ha postato Mandragora". Anche altri compagni come Fagioli hanno dedicato un pensiero al compagno per il ritorno in campo. 

 

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (2)