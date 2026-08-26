Kean, mattinata convulsa. Il giocatore arriva tardi e rifiuta di allenarsi: è strappo!

Non è una mattinata tranquilla quella vissuta dalla Fiorentina. Ad animare il tutto ci ha pensato il centravanti viola, Moise Kean.

Il giocatore non si allena

Stando a quello che emerge dal Viola Park, il giocatore si è presentato in ritardo all'allenamento di questa mattina. Non solo si è pure rifiutato di svolgere la seduta della squadra.

Presto il passaggio al Como

Da tutto questo emerge una realtà di fondo: a questo punto si è creato uno strappo tra lo stesso Kean e la società. Strappo che dovrebbe portare ad una sola conclusione ovvero la cessione entro breve al Como, squadra che più di tutti ha dimostrato di volerlo portare a casa.