Intanto Mazzarri recupera almeno una pedina per arginare l'emergenza a centrocampo in vista della Fiorentina

Il Napoli continua la preparazione in Arabia Saudita in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina in programma giovedì. La squadra di Mazzarri è in piena emergenza difensiva, con tante defezioni per infortunio.

Durante la sessione di oggi, però le buone notizie per il Napoli sono arrivate da Cajuste, con il centrocampista che ha svolto parte del lavoro con il gruppo e va verso il recupero. Ancora terapie invece per Demme. Lo riporta Sky Sport.