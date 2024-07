UFFICIALE: Un giovane centrocampista della Fiorentina sale di categoria e va a fare esperienza in Serie C

Adesso è ufficiale: il centrocampista della Fiorentina classe 2004 Niccolò Nardi è un nuovo giocatore del Carpi. Questo il comunicato della società emiliana: “L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Nardi”.

Nardi sale così di categoria, visto che questa stagione la giocherà in Serie C. Lo scorso anno aveva giocato in prestito al Livorno, che invece disputava il campionato di Serie D.

Queste le sue parole: “Sono molto contento di iniziare un nuovo percorso qui a Carpi, una piazza molto importante che si porta dietro una storia significativa. Ringrazio il presidente, il direttore e il mister per la fiducia posta in me, cercherò di ripagarla al meglio. Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare questo campionato competitivo, ma allo stesso tempo stimolante".