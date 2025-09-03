La Lega Serie A ha da poco diramato un comunicato ufficiale, contenente date e orari ufficiali delle gare dalla 4a alla 12a giornata di campionato. Per la Fiorentina tante partite di domenica, soprattutto in casa, come quelle contro Como, Roma, Bologna e Lecce. Il derby a Pisa sarà domenica 28 settembre alle 15. L'unico appuntamento infrasettimanale dell'anno sarà contro l'Inter a Milano, mercoledì 29 ottobre alle 20:45. Da segnare sul calendario Fiorentina-Juventus, in programma sabato 22 novembre alle ore 18.

Di seguito, tutti gli appuntamenti della Fiorentina fino alla dodicesima giornata di Serie A:

4a giornata: FIORENTINA-COMO - Domenica 21/09, ore 18:00

5a giornata: PISA-FIORENTINA - Domenica 28/09, ore 15:00

6a giornata: FIORENTINA-ROMA - Domenica 05/10, ore 15:00

7a giornata: MILAN-FIORENTINA - Domenica 19/10, ore 20:45

8a giornata: FIORENTINA-BOLOGNA - Domenica 26/10, ore 18:00

9a giornata: INTER-FIORENTINA - Mercoledì 29/10, ore 20:45

10a giornata: FIORENTINA-LECCE - Domenica 02/11, ore 15:00

11a giornata: GENOA-FIORENTINA - Domenica 09/11, ore 15:00

12a giornata: FIORENTINA-JUVENTUS - Sabato 22/11, ore 18:00