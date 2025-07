Firenze supera Milano: la partita degli Europei del 2032 si avvicina. Una candidata eccellente in grave difficoltà

Il traguardo Europei 2032 si avvicina per Firenze. Lo scrive stamani il quotidiano La Nazione.

Il sindaco del capoluogo toscano, Sara Funaro, ci crede: martedi ha incontrato a Palazzo Vecchio gli emissari Figc e Uefa, poi è partita per Roma e ha formalizzato la candidatura.

Frena Milano

E mentre Firenze avanza frena rovinosamente una candidata eccellente: Milano. Durante il summit con la Figc, si legge ancora sul giornale cittadino, è emerso che San Siro non ha i requisiti necessari per ospitare Euro 2032.

Solo Torino, Firenze però…

Undici gli impianti messi sotto la lente e cinque quelli che verranno scelti. Ad ora l'unico stadio in Italia che soddisfa tutti e 130 i criteri Uefa è l'Allianz Stadium di Torino. Agli altri 10 impianti in lizza, compreso il Franchi, manca qualche tassello. Però lo stadio di Firenze sembra in vantaggio dato che è già sotto lavori.