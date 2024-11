Nel corso del suo editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista Fabrizio Biasin ha detto la sua sul campionato italiano, citando anche la Fiorentina e l'investimento fatto con Kean: “Ma che campionato stanno facendo Lazio, Fiorentina e Atalanta?”.

“Commisso con la Juve fa sempre buoni affari”

“Dopo le prime di campionato qua e là si leggeva “Palladino sarà il primo a saltare”. Mentre ad agosto volavano pernacchie sull’acquisto di Kean: “Ma chi hanno preso?” E giù di gomito (oh, io per primo). E, invece, alla fine Commisso con la Juve fa sempre buoni affari”.

E ancora: “Fateci caso: Bernardeschi non è mai più stato quello visto in viola, Chiesa ha lasciato come ha lasciato, Nico per adesso è stato più in infermeria che in campo, lo stesso Vlahovic va a corrente alternata e si trova nel mezzo di una questione delicata legata al rinnovo”.

La chiosa finale

"E in tutto questo Rocco si è preso il vice capocannoniere della Serie A per 13 milioni più 5 di bonus".