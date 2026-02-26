Percassi: "Palladino ci ha sempre creduto. É un predestinato, un piacere per tutto il calcio italiano"

La serata europea è stata segnata dalla grande rimonta dell'Atalanta contro il Borussia Dortmund in Champions League. Protagonista della sfida è stato senz'altro il tecnico dei bergamaschi Raffaele Palladino; l'ex allenatore viola è stato elogiato al termine della sfida dal proprio presidente.

La chiave della rimonta

“Fin dal primo momento dopo la partita di andata - ha raccontato Percassi - il mister e il direttore avevano la convinzione di non essere riusciti a esprimere la migliore Atalanta a Dortmund. Erano convinti di poter trovare la chiave giusta e devo dire che il mister ci ha sempre creduto. Nonostante i pochi giorni e le poche ore a disposizione è riuscito a toccare le corde giuste”.

Un predestinato

Percassi poi rincara la dose di complimenti al proprio allenatore: “Questo è veramente un allenatore predestinato, per le sue qualità e per le sue visioni, e per tutto il calcio italiano è un piacere vederlo lavorare a questi livelli”.