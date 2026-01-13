Baroni fa fuori Biraghi dai convocati del Torino: l'ex capitano viola a un passo dall'addio

Stasera alle 21 la Roma ospita il Torino per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il club granata, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la lista dei calciatori convocati da Baroni per la gara di oggi.

Gli assenti

Assenti, oltre al lungodegente Schuurs e Masina (in Coppa d’Africa con il Marocco), anche Pedersen e Ilic. Fuori dalla lista Sazonov, Nkounkou, Biraghi e Asllani, in uscita in questo mercato di gennaio.

L'addio al Torino

L'ex capitano della Fiorentina, dunque, è in attesa di conoscere il proprio futuro a soli 12 mesi dal suo arrivo in granata e dall'addio a Firenze.