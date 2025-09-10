Della famiglia di Jacopo Fazzini fa parte anche la sorella Carolina. E' a lei che l'attuale giocatore della Fiorentina ha dedicato il suo primo gol in Serie A ed è sempre a lei che ha riservato queste parole nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

“Soffre di una malattia rara”

“Soffre da piccola di una malattia rara: la sindrome di Rett. Colpisce solo le donne. Rimani bambino. lo e Tommaso (l'altro fratello ndr), per quel che possiamo, diamo una mano e siamo abituati a conviverci”.

“Abbiamo creato una fondazione”

Poi Fazzini ha aggiunto: "Abbiamo pure creato una fondazione, "Ti amo", e a Viareggio c'è un medico esperto di questa malattia. Si lavora a una sperimentazione per la cura, ma è lunga. Di sicuro capisci che le cose importanti della vita sono altre".