VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e per la prima volta ufficialmente anche su Telecentro 2, canale 83 del digitale terrestre. Appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo cercato di fare un'analisi del terremoto che ha scosso la Fiorentina negli ultimi giorni, con l'esonero di Grosso e il ritorno di Vanoli. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori e anche tre graditi ospiti: l'intermediario di mercato Costantino Nicoletti, il giornalista Arturo Leoncini e Luca Ottaviano di Mondo Primavera. Ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!