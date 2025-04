Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio, facendo alcune osservazioni in vista di Betis-Fiorentina. Il giornalista si è espresso anche su alcune tematiche recenti di casa viola.

‘Ora vedremo di che pasta è fatta la Fiorentina’

"Il Betis ha tanti giocatori forti, Isco è fortissimo. Essere arrivati in semifinale è già piuttosto stimolante. È la miglior semifinalista mai trovata dalla Fiorentina finora in Conference League, sicuramente, una squadra più tecnica e che sta molto bene. I viola però meglio di così non potevano arrivarci, sono in corsa per tutto e vengono da due vittorie senza Kean e l’ultima senza Dodô. Ora si vedrà di che pasta è fatta la squadra sul piano caratteriale".

‘In Italia ormai non gioca bene quasi nessuno’

“Col Betis Kean giocherà di sicuro, la condizione ormai è quella, siamo quasi a maggio. La Fiorentina non gioca benissimo? Chi è che gioca bene oggi in Italia? Nemmeno l’Inter e il Napoli incantano, anzi. Non credo che il Betis se passasse in vantaggio continuerebbe a spingere e attaccare a oltranza”.