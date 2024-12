A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati, che ha toccato vari temi di casa gigliata in vista della sfida di stasera che vedrà la Fiorentina impegnata in Conference League in casa del Vitoria Guimaraes.

‘La Fiorentina deve trovare una soluzione per lo schieramento’

"Il Vitoria Guimaraes è l'inica squadra vera che la Fiorentina ha trovato finora in Conference, ed è davanti in classifica alla squadra viola. Adli e Cataldi sono due giocatori prettamente tattici, non hanno dinamismo. Diventa pesante giocare con solo loro in mezzo, bisogna pensare ad un cambio modulo senza Colpani o Beltran, inserendo un altro centrocampista, che può essere Richardson; la Fiorentina ha le alternative in rosa per trovare una soluzione e valutare quella giusta".

‘Avrei dato continuità a Martinelli in porta’

“Avrei scelto ancora Martinelli in porta, per dargli continuità, almeno avremmo visto di che pasta è fatto il ragazzo. Ha giocato col Lask, ma è come averlo visto giocare con la Primavera. Si può parlare con Terracciano e gestire questa situazione, capendo davvero cosa può valere Martinelli, credo che il portiere viola avrebbe capito”.