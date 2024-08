Il Parma aspetta la Fiorentina dandone quattro all'Atalanta. I nerazzurri perdono Scamacca e potrebbero accelerare per Gonzalez

Mentre la Fiorentina batteva il Montpellier al Viola Park, il Parma, primo avversario viola tra 12 giorni, asfaltava letteralmente l'Atalanta di Gasperini: 4-1 per gli uomini di Pecchia, trascinati dalla doppietta di Man e dalle reti di Bonny e Partipilo. Sul 2-0 il gol di Lookman per la Dea.

Un bel biglietto da visita in vista della prima di campionato insomma mentre i bergamaschi rischiano di perdere a lungo Scamacca, vittima di una brutta torsione del ginocchio. Da non sottovalutare in ottica mercato, visto l'interesse già esistente per Nico Gonzalez.