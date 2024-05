L'allenatore spagnolo dell'Olympiakos José Luis Mendilibar ha parlato ai canali UEFA in vista della finale di mercoledì contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Dopo il Siviglia l'anno scorso quest'anno qui con l'Olympiakos. È uno scenario molto simile. Il Siviglia era in lotta per la salvezza; l'Olympiacos no, ma le aspettative erano altissime e non le stavamo soddisfacendo. Non potevamo vincere il campionato ma potevamo vincere in Europa, come con il Siviglia.

Dobbiamo mantenere la lucidità, considerarla come qualsiasi altra partita. La settimana che precederà la finale sarà il più normale possibile. Non mi piace cambiare le cose solo perché è una gara importante. Siamo arrivati a questo punto senza cambiare: perché farlo adesso?

Vincere la Conference? Sarebbe fantastico. Entreremmo nella storia dell'Olympiacos e del calcio greco. Sappiamo che sarà molto dura contro una squadra italiana che gioca ai massimi livelli, ma in finale non si sa mai".