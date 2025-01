Dopo l'uscita di scena del Lione nella trattativa per Luiz Henrique, ora la Fiorentina potrebbe accelerare. L'investimento importante di circa 30 milioni porterebbe la società viola a fare delle scelte, una su tutte quella relativa ai riscatti dei giocatori in prestito.

Il primo indiziato

Secondo La Repubblica, infatti, la Fiorentina starebbe pensando di non riscattare Andrea Colpani, che ha perso la certezza della titolarità (come visto contro il Napoli) e che in generale non ha propriamente convinto tifosi e società, o quantomeno, non tanto da giustificare un riscatto a 12 milioni, da aggiungersi ai 4 milioni già spesi per il prestito. Attenzione, però: il diritto di riscatto diventerà obbligo al verificarsi di certe condizioni. Starà quindi al mister e alla società fare delle scelte importanti, soprattutto in vista di un possibile arrivo di un giocatore come Luiz Henrique che gioca nello stesso ruolo del Flaco. Intanto, lunedì tornerà a Monza da avversario, ed avrà la prima occasione per rimettere in carreggiata la sua stagione.