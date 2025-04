Intervistato da TMW, il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi ha parlato del problema dei giovani in Italia: “Siamo ossessionati dal risultato, in Primavera si fanno giocare ancora i 2005 che hanno vent'anni, se lo vai a dire in Spagna ti ridono dietro. In altri Paesi, se te lo meriti, a 17 anni sei già in prima squadra. Nelle squadra Primavera italiane l'80% dei calciatori non hanno prospettive di alto livello, e lo si vede dal fatto che molti non sfondano. Una vera riforma sarebbe fare una Primavera under 18”.

“La FIGC si assume le proprie responsabilità”

Poi ha aggiunto: “Davvero è solo un problema dei club che non danno minutaggio ai giovani? Secondo me invece c'è qualcosa che non va a livello di sistema, la FIGC dovrebbe assumersi le proprie responsabilità anziché riversare sempre la colpa sulle squadre e sugli allenatori”.