La scelta di Palladino di partire con Terracciano titolare contro il Panathinaikos aveva acceso le discussioni in casa Fiorentina ben prima di scendere in campo. Poi la prestazione di ieri non ha lasciato grandi margini alle interpretazioni su una scelta rivelatasi sbagliata.

La Nazione analizza il momento del numero 1 viola, che sicuramente ce l'ha messa tutta ma non è bastato, assolutamente. Rientrato in campo dopo tanto tempo dall'ultima partita, con pochi minuti sulle spalle in stagione e con un'enorme responsabilità addosso. Condizioni che male si conciliano con le esigenze europee di una Fiorentina che in panchina aveva un portiere come De Gea.

“Eh, se ci fosse stato De Gea…”. Con i se e con i ma, lo sappiamo come dice il proverbio. Ma la domanda ora è più importante che mai: giovedì chi gioca titolare al Franchi?