Viola in prestito: si ferma un talentuoso regista in prestito in Serie B. Infortunio muscolare e recupero da valutare
Brutte notizie per il Padova, che perde un punto fermo del proprio centrocampo, dopo pochissimi minuti della sfida odierna contro il Modena. E si tratta di un giovane calciatore della Fiorentina, in prestito in Veneto.
L'infortunio
Dopo appena due minuti, infatti, Jonas Harder fa uno scatto per rientrare in zona difensiva, prendendo palla all'attaccante: tuttavia, appena recuperato il pallone, si ferma subito, reggendosi il flessore sinistro. Il regista classe 2005 non ce l'ha fatta a proseguire, ed è stato sostituito dopo appena 5 minuti di partita. Per lui, fino ad oggi, 24 presenze in cadetteria, con un gol a corredo: sempre presente nell'undici ideale dei veneti, sarà un'assenza pesante per mister Andreoletti.
💬 Commenti