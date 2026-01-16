Otto anni nel club, eppure i tifosi sono lieti di cederlo. I retroscena dietro la rottura fra Harrison e i supporter del Leeds

Jack Harrison è ormai de facto un nuovo giocatori viola. L'ala inglese lascia Leeds dopo quasi otto anni, intervallata da un'esperienza biennale all'Everton. Si potrebbe quasi definire una bandiera del club eppure i tifosi non sembrano essere tanto scontenti della sua cessione…

I motivi della rottura

L'ala classe ‘96 infatti non è visto di buon occhio da quelli che sono stati per anni suoi tifosi. Una rottura fra il giocatore e l’ambiente che si è creata nel 2023 proprio a causa del suo passaggio ai Toffees. Al termine di quella stagione il Leeds era retroceduto in Premiership. Harrison aveva fatto inserire una specifica clasuola nel proprio contratto che obbligava il club a cederlo in caso di retrocessione nella seconda lega inglese.

Fuga nel momento del bisogno

Una cessione che i tifosi hanno interpretato come un tradimento nel momento di difficoltà. Una fuga che i tifosi non gli hanno mai perdonato., nemmeno quando, due anni dopo, l'ala inglese è tornata nel club già risalito in Premier League.