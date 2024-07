L'attaccante Josip Brekalo è rientrato alla Fiorentina dopo l'esperienza di sei mesi in prestito all'Hajduk Spalato. In questi giorni si sta parlando della possibilità di lasciare nuovamente il club viola e, tra le voci, c'è anche la suggestione Palermo. Proprio a Ilovepalermocalcio.com è intervenuto il neo procuratore del croato, Ismet Dizdarevic.

“Brekalo pensa solo alla Fiorentina”

Ecco le sue parole: “In questo momento Brekalo pensa soltanto alla Fiorentina, è totalmente concentrato sulla squadra viola. Ancora non abbiamo parlato e non siamo entrati in dettagli, le sue attenzioni sono volte solo a far bene in ritiro. Per ora ho sentito solo voci e non ho affrontato argomenti relativi ad altre squadre, insieme al ragazzo”.