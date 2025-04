FOTO FN: Catherine Commisso con il sindaco Funaro per lo scoppio della Colombina

Non c'è il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, bensì sua moglie Catherine a presenziare al tradizionale scoppio della Colombina.

La moglie di Commisso è a fianco del sindaco di Firenze, Sara Funaro, con la quale i rapporti sono ottimi. Anzi, a dirla tutta, sembra proprio che da questa intesa si sia aperta la strada che dovrebbe portare il proprietario di Mediacom ad investire sullo stadio Artemio Franchi.

Rocco Commisso dovrebbe contribuire per portare a termine il secondo lotto dei lavori, in cambio di una lunga concessione dell'impianto per la Fiorentina, e il controllo totale su eventi e spazi commerciali.