Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha commentato a Sky Sport la vittoria con il Cukaricki: “Finalmente Beltran si è sbloccato e menomale, sarebbe stato impossibile continuare senza gol. Ha fatti due grandi giocate, da oggi finalmente so come esulta. Oggi era importante vincere sperando in un buon risultato nell'altra gara, e per fortuna è andata così. Fondamentale anche aver segnato tanti gol, ricordiamoci che l'anno scorso siamo arrivati secondi nel girone proprio per colpa della differenza reti”.

E poi: “Kayode ha una brutta distorsione alla caviglia sinistra, speriamo non sia nulla di grave. Le soluzioni in profondità? Beltran e Nzola sono bravi ad attaccare le difese alle spalle quando c'è spazio, oggi Lucas l'ha fatto e Ranieri e Quarta sono stati bravissimi a trovarlo. Chi giocherà in attacco? Il ferro va battuto finché caldo e oggi Beltran ha dimostrato di vedere bene la porta. Mi dispiace non sia riuscito a segnare Nzola, mentre sono molto contento per Sottil”.

Infine: “Da fastidio sentire critiche alla fase difensiva ogni volta che subiamo qualche tiro o qualche gol in più. Tutte le squadre concedono qualcosa agli avversari, noi lavoriamo così e continueremo a farlo. A volte lo facciamo meglio e a volte peggio, ma questo fa parte del calcio. Il nostro principio, quello che ha portato due finali e tante soddisfazioni, non cambierà mai”.