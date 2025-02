"La Fiorentina arriva a stasera in emergenza, già un pareggio sarebbe un miracolo. Il mercato ha accontentato tutti"

Questo pomeriggio il giornalista e grande tifoso della Fiorentina Ubaldo Scanagatta, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi della sfida di questa aera contro l'Inter di Simone Inzaghi. Questo un estratto della sua analisi:

“Palladino stasera non può fare piu di tanto, le scelte sono praticamente obbligate: ha talmente pochi giocatori che probabilmente le scelte saranno si carattere tattico e non di condizione. Con 14 giocatori di movimento a disposizione non puoi fare grandi cose, c’è poco da fare. Se avessimo avuto da giocare un solo tempo sarebbe stato molto meglio, i nerazzurri hanno talmente tanti rincalzi da poter cambiare la partita in qualsiasi momenti. Non credo che l’Inter possa avere grandi problemi a schiacciarci dietro, d’altronde lo hanno fatto anche le ultime due squadre contro cui abbiamo giocato. Con l’Inter non possiamo permetterci di giocare come i secondi tempi con Lazio e Genoa, prima o poi un gol ce lo farebbero”.

“Contro l'Inter non è mai facile. Sono la squadra piu forte d'Italia”

Ha anche aggiunto: “Onestamente il tifoso viola questa sera per essere ottimista deve avere qualcosa sugli occhi. Io credo che se stasera facciamo un punto sia un miracolo. Credo che invece lunedì ci siano molte piu possibilità, anche se San Siro ha sempre le sue incognite. Avremmo a disposizione i nuovi arrivati, anche se chiaramente non credo abbiano avuto il tempo di affinare i movimenti di squadra. Sinceramente non credo ci si debba aspettare piu di tanto da queste due partite contro i nerazzurri, sono la squadra piu forte del campionato italiano”.

"Il mercato ha accontentato tutti, pochi sono gli insoddisfatti"

Ha poi parlato anche di mercato. “Non credo di non aver sentito ua voce fuori dal coro, sono tutti d’accordo nell’essere soddisfatti della campagna di riparazione della Fiorentina. E’ vero che serviva un vice Kean, che poteva arrivare un esterno in piu, anche se l’addio ai tanti esterni mi fa pensare che ci sarà un cambio di modulo. Ho sentito che ci sono anche dei nostalgici di Sottil, che per quest’anno aveva inanellato alcune giocate confermandosi però un giocatore normale. Fosse arrivato a segnare 10 gol capirei certi discorsi. Non avendo i budget delle grandi credo sia stato fatto il massimo”