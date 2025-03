Niente esodo bis per Atene ma la Fiorentina non può permettersi un'altra tragedia greca: Palladino recupera tre pezzi grossi

Non sarà ovviamente un esodo come quello del maggio scorso, anche se la città è la stessa: giovedì ad Atene saranno appena in 300 secondo La Nazione, al seguito della Fiorentina nell'andata degli ottavi di Conference, contro il Panathinaikos. La squadra viola partirà ancora da favorita ma con l'obbligo morale di portare a casa un buon risultato in vista del ritorno.

Sull'aereo per la capitale greca Palladino dovrebbe ritrovare tre pezzi grossi, assenti ieri: Kean su tutti, come confermato ieri dal tecnico, oltre a Folorunsho e al lungodegente Adli.