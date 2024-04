Biagetti: "Mi ispiro a Sergio Ramos e ammiro Martinez Quarta. Il prossimo anno vado a giocare in prestito per mettermi in mostra"

Da capitano della Primavera della Fiorentina, Christian Biagetti ha appena vinto la Coppa Italia di categoria. Una bella impresa che poi ha portato la squadra a festeggiare direttamente al Franchi lunedì scorso prima dell'incontro della prima squadra contro il Genoa.

“Mi ispiro a Sergio Ramos”

"Mi sto togliendo delle belle soddisfazioni - racconta Biagetti a GrossetoSport.com - Ma l'obiettivo resta sempre quello di giocare in ambienti come quello della Serie A. La mia esperienza con la Primavera sta per terminare, il prossimo anno andrò in prestito, non so ancora dove. Come difensore mi ispiro a Sergio Ramos, mentre tra i viola mi piace molto Martinez Quarta".

“Spero di giocare in B l'anno prossimo”

Sempre sul suo futuro aggiunge: “Spero di andare a giocare in Serie B, ma spero comunque di giocare e mettermi in mostra”.