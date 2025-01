Man, è stop per l'esterno del Parma: il comunicato ufficiale. E adesso cosa succede con la Fiorentina?

Brutte notizie per il Parma e… per la Fiorentina? Dennis Man, uscito anzitempo nella sfida con il Milan, si è infortunato ieri a San Siro. La società emiliana ha comunicato l'entità del suo stop:

Il comunicato del Parma

"Lo staff medico del Parma Calcio comunica che Dennis Man ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il calciatore sarà costantemente monitorato in base all’evoluzione del quadro clinico”.

Dunque diversi giorni d’assenza e con ogni probabilità non sarà tra i convocati per la sfida contro il Lecce di venerdì sera. Solitamente per un risentimento muscolare potrebbe volerci qualche giorno prima di riprendere l’attività normale degli allenamenti. Dunque il dubbio resta per la sfida con il Cagliari tra due settimane.

Cosa ne sarà a questo punto della trattativa con la Fiorentina?