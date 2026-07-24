Confermata la candidatura del Franchi a EURO2032: via al procedimento proposto dalla Fiorentina

Tra la proposta della Fiorentina e la candidatura a EURO2032, ci sono importanti novità sullo stadio Artemio Franchi. Questo il comunicato del comune di Firenze: “La Giunta comunale ha approvato oggi una delibera di indirizzo con cui prende atto dell’avvio del procedimento relativo alla proposta presentata da ACF Fiorentina, conferma il percorso della candidatura di Firenze a UEFA EURO 2032 e impartisce gli indirizzi necessari a garantire il completamento della riqualificazione dello stadio”.

Confermato il percorso di candidatura a EURO2032

“La delibera conferma un percorso articolato su due direttrici che procedono parallelamente: da un lato il procedimento previsto dalla normativa sulla proposta presentata da ACF Fiorentina, dall’altro le attività necessarie alla conferma della candidatura della città di Firenze a ospitare le partite di UEFA EURO 2032, garantendo in ogni caso il completamento dell’intervento di riqualificazione dello stadio. In attuazione della delibera di indirizzo già approvata dall’Amministrazione, la proposta viene esaminata secondo la procedura prevista dall'articolo 4, commi da 1 a 11, del decreto legislativo 38/2021”.

Via al procedimento sulla proposta della Fiorentina

“Con la prima seduta della Conferenza dei servizi preliminare, svoltasi il 14 luglio scorso, è stato avviato il percorso istruttorio previsto dalla normativa. Entro sessanta giorni previsti dalla legge saranno valutati tutti gli elementi della proposta presentata dalla società. Solo al termine dell’istruttoria l’Amministrazione potrà esprimersi sull'eventuale dichiarazione di pubblico interesse. Fino ad allora non è possibile formulare alcuna valutazione anticipata sull'esito del procedimento. Qualora, all’esito della Conferenza dei servizi, la proposta fosse dichiarata di pubblico interesse, il procedimento proseguirà con le successive procedure previste dalle normative dell’art.4 comma 11. In ogni modo, l’Amministrazione conferma la determinazione a procedere al completamento della riqualificazione dello stadio, assicurando la copertura del fabbisogno residuo mediante le modalità previste dalla delibera 222 del 15 giugno 2026 e incaricando gli uffici alla predisposizione degli atti necessari”.

Documentazione da predisporre entro il 31 luglio

“La delibera conferma inoltre gli impegni assunti per la candidatura della città di Firenze a ospitare partite di UEFA EURO 2032, assicurando tutte le garanzie richieste da UEFA ai fini della conferma della candidatura. Gli uffici comunali sono stati incaricati di predisporre entro il 31 luglio tutta la documentazione richiesta da UEFA e FIGC, comprensiva delle attestazioni tecniche, amministrative e finanziarie necessarie ai fini della conferma della candidatura. La documentazione predisposta nell’ambito della candidatura sarà trasmessa a FIGC e, tramite FIGC, a UEFA secondo le modalità previste e resterà riservata fino alla conclusione del procedimento in corso, a tutela della regolarità della Conferenza dei servizi e delle procedure successive previste da norma”.