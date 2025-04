In una domenica piena di partite di Serie A, spicca l'appuntamento delle 15 tra Fiorentina ed Empoli, in programma al Franchi. I viola, che dovranno fare a meno di Kean e Dodo, si preparano dunque all'ultima sfida prima della semifinale di Conference di giovedì, contro il Betis.

Nonostante un Empoli in evidente difficoltà, gli azzurri sembrano essere un avversario stregato per la Fiorentina che anche quest'anno, a fronte di due incontri fra le compagini, non ha mai trovato la vittoria: un pareggio al Castellani per 0-0 e un altro pareggio (in Coppa Italia) al Franchi, stavolta per 2-2, che però vide passare gli azzurri ai rigori. La Fiorentina addirittura non batte l'Empoli dal 3 aprile 2022, quando si impose per 1-0: da quando l'Empoli è tornato in Serie A, nella stagione 2021-22, è quello l'unico successo viola, sommato a 5 pareggi e 2 vittorie empolesi.

Momento che però sorride decisamente di più alla Fiorentina, che non perde dal 9 marzo, quando fu il Napoli ad imporsi per 2-1: da allora 8 partite, di cui 5 vinte. Al contrario, l'Empoli sta vivendo un periodo di estrema difficoltà, non trovando il successo addirittura dall'8 dicembre 2024 (1-4 al Verona). Azzurri in piena lotta salvezza, che dovranno cercare di recuperare punti il prima possibile sulle due dirette concorrenti, cioè Venezia e Lecce; Fiorentina che invece ha bisogno non solo di trovare certezze anche in assenza di Kean e Dodo, ma anche di rimanere aggrappata con unghie e denti al trenino europeo.