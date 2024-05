Ranieri: "Decisione dura e sofferta, ma a malincuore lasciare adesso è la cosa giusta. Giovedì vi abbraccerò calorosamente"

L'allenatore del Cagliari ed ex Fiorentina Claudio Ranieri ha comunicato ufficialmente che non allenerà più la squadra sarda. Ecco le sue parole ai canali ufficiali del club rossoblù: “Dopo una promozione direi anche inaspettata e una salvezza, mi sembra giusto lasciare. Avevo messo i tre anni sul contratto, ma ho deciso di lasciare adesso ed è la cosa giusta. Lo faccio a malincuore, è stata una decisione sofferta e dura”.

“Giovedì vi abbraccerò”

E aggiunge: “Avevo paura di tornare a Cagliari per non macchiare i primi tre anni. Le cose non stavano andando bene, ma ho scelto di rischiare. Mi auguro di essere ricordato come una persona positiva. Giovedì ci sarà l'ultima partita e voglio salutarvi, abbracciandovi calorosamente”.