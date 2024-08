In Ungheria non ci sono dubbi, l'opinione popolare andrà contro alla Puskas Akademia. E il motivo è facile da capire

Non è proprio una squadra di calcio qualunque quella che affronterà la Fiorentina questa sera. La Puskas Akademia, infatti, è un club che è stato pesantemente finanziato da Viktor Orban, primo ministro ungherese.

‘Forza Puskas’? Macché, in Ungheria stasera si farà il tifo per la Fiorentina

Il quotidiano italiano Domani afferma che in Ungheria stasera saranno molti a tifare in favore della Fiorentina. L'Akademia è la squadra del paese natale di Orban, nata solo nel 2005 prendendo il posto della squadra locale e dal 2017 è stabilmente in prima divisione dopo che lo stesso presidente è riuscito a dirottare circa 200 milioni di euro verso la propria creatura tramite un programma di rilancio del calcio nazionale.

Orban e il legame con l'avversario dei Viola

Ed è proprio grazie a questi finanziamenti che è nato lo stadio da 3800 posti (in una cittadina, Felcsút, che conta poco più di duemila anime, ndr), oltre al fatto che Orban controlla indirettamente anche diverse squadre avversarie in campionato che sono di proprietà di suoi fiduciari. Per saperne di più, si invita a dare un'occhiata al seguente articolo: