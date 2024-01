Enzo Raiola: "La Fiorentina non ci ha ancora chiamato per il rinnovo di Bonaventura, ma Giacomo lo merita. Stengs? Mai cercato dai viola"

Enzo Raiola, agente di mercato che ha preso una parte dell'agenzia di procura lasciata dal defunto cugino Mino, ha parlato a DAZN in merito al rinnovo di Bonaventura con la Fiorentina, oltre che di Stengs, altro giocatore seguito da lui e accostato alla società viola. Queste le sue parole:

“Ancora non è arrivata nessuna chiamata dalla Fiorentina per il rinnovo di Bonaventura. Ma Giacomo lo merita per numeri e qualità. Stengs? La Viola non lo ha cercato”