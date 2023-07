Il Pescara prova a chiudere per uno dei gemelli Pierozzi: giornata decisiva

Quella terminata da qualche settimana è stata una stagione di prestiti per Edoardo Pierozzi, esterno della Fiorentina che ha giocato con le maglie di Palermo e Como in Serie B, prima di far ritorno a Firenze in attesa di trovare un'altra sistemazione che potrebbe essere in Serie C.

A mettere gli occhi su di lui è stato il Pescara di Zeman, che oggi potrebbe chiudere la trattativa. Pierozzi ha già manifestato la volontà di trasferirsi a Pescara, ma l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio. Proverà a sistemare tutto col club viola Daniele Casciani agente del terzino. Lo riporta rete8.it.

A tal proposito ha parlato anche il presidente del Pescara Sebastiani a Il Centro: “A stretto giro, massimo entro la fine della settimana, uno tra Edoardo Pierozzi della Fiorentina e Romano Floriani Mussolini arriverà. Così completeremo la coppia di terzini”