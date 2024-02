'Chi è il Re adesso?' Cabral ancora in gol col Benfica e in Portogallo lo esaltano. VIDEO

Quello realizzato ieri sera è stato il quarto gol in otto partite per Arthur Cabral. Nella vittoria per 3-0 del Benfica sul Gil Vicente l'attaccante brasiliano ex Fiorentina ha sbloccato il risultato segnando di testa sul corner mancino di Angel Di Maria.

Cabral si sta mettendo in mostra

Si tratta della settima rete stagionale del classe '98 sudamericano, che pian piano sta prendendo confidenza in terra lusitana e cercando di ripagare il pesante investimento del club di Rui Costa per portarlo a Lisbona.

E ‘A Bola’ esalta ‘King Arthur’

Il quotidiano ‘A Bola' ha esaltato l'ex giocatore viola, che è stato soprannominato ‘o Rei’ (il re- ndr), con il titolo ‘Chi è il re adesso?’. Di seguito trovate il video della rete realizzata da Arthur Cabral: