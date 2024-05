Le formazioni ufficiali di Verona-Fiorentina: in attacco ci sono Nzola e Castrovilli, torna titolare Faraoni sulla fascia destra

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha reso note le sue scelte per la gara in casa del Verona. In porta c'è Christensen, al centro della difesa si rivede Milenkovic con Ranieri, a destra torna Faraoni mentre a sinistra Parisi. A centrocampo largo al duo composto Duncan e Maxime Lopez, Castrovilli va invece a fare l'esterno in attacco con Ikone sull'altro lato e Barak sulla trequarti. A fare il centravanti c'è invece Nzola.

Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Coppola, Magnani, Lazovic; Dani Silva, Serdar; Noslin, Folorunsho, Duda; Bonazzoli.

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Duncan, Maxime Lopez; Ikone, Barak, Castrovilli; Nzola.