Primavera, il Sassuolo conferma i pronostici e supera facilmente il Milan: adesso in semifinale è atteso dal'Inter

Pochi minuti fa si è concluso il secondo play off per accedere alle Final Four del Campionato Primavera 1, in programma la prossima settimana al Viola Park. Questo pomeriggio si affrontavano la terza e la sesta della classe: il Sassuolo campione d'Italia in carica ed il Milan.

Il Sassuolo supera il Milan ed è atteso dall'Inter: succede tutto nel primo tempo

Al termine di una gara senza troppi sussulti e a senso unico a trionfare è il Sassuolo: il risultato finale è un netto 3-0 per i neroverdi, che si sbarazzano dell'ostacolo Milan senza troppe preoccupazioni. Succede tutto nel primo tempo: le reti di Knezovic, doppietta, e Di Bitonto arrivano infatti tutte nei primi 45 minuti di gioco. Adesso la squadra dell'ex viola Emiliano Bigica è attesa dalla semifinale contro l'Inter. Nell'altra, come già sappiamo, si sfideranno Fiorentina e Roma.