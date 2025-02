Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, ci va giù pesante parlando della squadra vista a Verona: “Da anni la Fiorentina non giocava una partita del genere - ha scritto - priva di tutto, di gioco ovviamente, idee, velocità, ritmo, tecnica, forza, temperamento, carattere, una partita che chiama in causa l’allenatore insieme a tutti i suoi giocatori per aver perso in campo anche l’ultimo grammo di orgoglio”.

“Escalation di nefandezze”

E poi: “E’ stata un’escalation di nefandezze. Aveva giocato male e perso a San Siro contro l’Inter (e ci sta), aveva giocato malissimo (anzi, non aveva proprio giocato) e perso al Franchi contro il Como (e ci sta un po’ meno...) e ieri non si è presentata in campo a Verona”.

“Piena e preoccupante involuzione”

E infine: “E’ spenta, è sfinita senza esserci una ragione, è in piena e preoccupante involuzione. Tutto è ancora possibile. Impossibile è giocare come a Verona”.