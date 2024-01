Nella sua rubrica Rock & Gol su La Nazione, Benedetto Ferrara torna su Ikoné e la sua permanenza:

"E mentre al Viola Park proseguono i dj set per la felicità dei tifosi più mondani (si vocifera di un futuro arrivo di Koko dj in consolle), il buon Ikone cerca disperatamente un rilancio che non sarebbe cosa da poco. Lui in allenamento ce la mette tutta, segna anche gol pazzeschi che i comunicatori postano sui social per spiegare che lontano dalle partite ufficiali è davvero forte. Il che per quindici milioni forse non basta. Forza Jorko, domenica sera puoi svoltare. Immagina che si tratti di un’amichevole, libera la testa dai brutti pensieri e facci vedere che il Paris St Germain ha sbagliato a preferirti Mbappe. Anzi, magari faremmo volentieri il sacrificio di fare uno scambio. Perché lo meriteresti. Nel frattempo vai e buttala dentro. Noi ci crediamo.

Detto questo sarà bene non dimenticare che la Fiorentina vola alto in classifica, che l’Europa è ancora affare nostro e la Coppa Italia anche. Il che ci tiene fuori da eccessive nevrosi. Certo, l’occasione è di quelle di un certo livello. Ficini? Ha smesso, già… Benalouane no, però non è facile convincerlo a tornare a Careggi. Forza ragazzi, questo è un partitone".