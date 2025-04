In una polemica prima di Olympique Lione-Manchester United, viene tirato in ballo il portiere della Fiorentina David De Gea. Si sa, lo spagnolo ha lasciato una pesante eredità ai Red Devils dopo oltre dieci anni da titolare, riuscendo anche a imprimere un bellissimo ricordo. Il successore, André Onana, non sta esattamente ricalcando i suoi passi, anzi. E l'ex Man United Nemanja Matic ci ha tenuto a farglielo sapere.

La polemica tra Lione e United: “Avesse parlato De Gea…”

Prima della sfida di Europa League tra il Lione e lo United, Onana ha spronato i suoi: “Penso che siamo molto meglio di loro. Andiamo lì e dimostriamolo”. La risposta di Matic, ora centrocampista dei francesi, non si è fatta attendere: “Quando sei uno dei peggiori portieri della storia del tuo club, devi stare attento a quello che dici. Avesse parlato Van Der Sar, Schmeichel, avesse parlato De Gea… l'avrei capito. Ma Onana no”.