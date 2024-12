Sebastiano Esposito ha segnato ancora. Dopo le due reti (una in partita e una ai calci di rigore) siglate al Franchi contro la Fiorentina in Coppa Italia, l'attaccante dell'Empoli ne ha trovate altre due in campionato nel successo per 1-4 sul campo del Verona. Gli altri gol sono stati segnati da Cacace e Colombo per gli Azzurri e Tengstedt per i padroni di casa.

Empoli a 19!

Empoli a 19 punti dopo 15 giornate, un successone per mister D'Aversa, che appena pochi giorni fa aveva eliminato appunto la Fiorentina di Palladino. Il Verona di Zanetti invece è in crisi: dopo lo 0-5 subito poche settimane fa dall'Inter, la squadra gialloblù è in caduta libera, occupando attualmente la quartultima posizione, aspettando la gara fra Venezia e Como di questo turno di campionato.

Verona male

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Atalanta 34, Napoli 32, Inter* 31, Fiorentina* 31, Lazio 28, Juventus 27, Milan* 22, Bologna* 22, Empoli 19, Udinese 17, Torino 16, Roma 16, Parma 15, Genoa 15, Cagliari 14, Lecce 13, Verona 12, Como 11, Monza 10, Venezia 8. * = una partita da recuperare.